Павло Василенко

Один із найвидатніших футболістів в історії Зінедін Зідан досяг принципової домовленості про призначення головним тренером збірної Франції. Втім, офіційно він очолить «Триколорів» лише після чемпіонату світу наступного року.

Зідан, чия остання тренерська робота датована 2021 роком, коли він вдруге залишив мадридський Реал, таким чином змінить Дідьє Дешама на посаді наставника національної команди.

У статусі гравця Зідан уже ставав чемпіоном світу у 1998 році. Тепер він спробує повторити цей успіх у ролі тренера, повівши нове покоління французької збірної до світової вершини.

Нагадаємо, що Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат світу 2018 року в росії, а також дійшла до фіналу мундіалю-2022, де поступилася Аргентині.