«Арсенал» заради трансферу готовий запропонувати Зінченку позицію, як у збірній України
Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Виступаючи за «городян», найчастіше українець виходив на поле на лівому фланзі захисту
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Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко готовий залишити команду, в якій чотири рази виграв АПЛ.
Українець щасливий в клубі, та хотів би грати в півзахисті, де виступає в лавах збірної України, повідомляє 90min.com. В «Ман Сіті» українець зазвичай виходів зліва у захисті.
На Зінченка претендують низка клубів АПЛ – «Вулвергемптон», «Арсенал», «Лестер», «Евертон» та «Вест Гем». Також інтерес до гравця є і в «Інтера».
Нагадаємо, що «каноніри» готові надати Олександру бажану позицію.