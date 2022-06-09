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Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції

Виступаючи за «городян», найчастіше українець виходив на поле на лівому фланзі захисту
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:17
Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Фото: Getty Images

Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко готовий залишити команду, в якій чотири рази виграв АПЛ.

Українець щасливий в клубі, та хотів би грати в півзахисті, де виступає в лавах збірної України, повідомляє 90min.com. В «Ман Сіті» українець зазвичай виходів зліва у захисті.

На Зінченка претендують низка клубів АПЛ – «Вулвергемптон», «Арсенал», «Лестер», «Евертон» та «Вест Гем». Також інтерес до гравця є і в «Інтера».

Нагадаємо, що «каноніри» готові надати Олександру бажану позицію.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Зінченко Манчестер Сіті

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