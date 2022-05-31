Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 73кг. Пряма трансляція

Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни

І пояснив, чому нам потрібно вийти на чемпіонат світу
Футбол Збірна України
20:59
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався на прес-конференції перед матчем проти Шотландії. Ось на цих словах:

«У кожного з українців є головна мрія – зупинити війну. Я багато розмовляв з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленьким дітьми українськими. Вони нічого не розуміють... Але вони кажуть одне, що мріють про те, аби війна закінчилася.

Але якщо говорити про футбол, то у нас теж є мрія, у нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Подарувати ці емоції українцям. В цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують».

Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок о 21:45. Переможець цього протистояння зійдеться з Уельсом у грі за путівку на чемпіонат світу.

Роман Яремчук заявив, що вірить у наших воїнів і нашу перемогу.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Зінченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Футбол Збірна України
21:27
Зінченко заснував фонд, який буде допомагати українцям, що постраждали від війни
Зінченко заснував фонд, який буде допомагати українцям, що постраждали від війни
Футбол Українські легіонери
08:52
Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»
Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»
Футбол Збірна України
30 травня 22:57
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 11:39
«Арсенал» зацікавлений в трансфері Зінченка
«Арсенал» зацікавлений в трансфері Зінченка
Футбол Українські легіонери
27 травня 10:37
Збірна України провела останній матч перед Шотландією
Збірна України провела останній матч перед Шотландією
Футбол Збірна України
26 травня 22:45

Новини: Футбол

Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Збірна України
21:27
Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Збірна України
21:27
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни
Збірна України
20:59
Тренер збірної Аргентини: «Мессі набагато кращий гравець, ніж був раніше»
Тренер збірної Аргентини: «Мессі набагато кращий гравець, ніж був раніше»
Ліга 1
20:17
«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
Українська Прем'єр-ліга
20:15
Маразм. У московському «динамо» назвали Одесу – частиною росії
Маразм. У московському «динамо» назвали Одесу – частиною росії
У світі
19:49
Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»
Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»
Збірна України
19:47
Яремчук: «Вірю в нашу перемогу, в наших воїнів. Пишаюся, що я українець так, що не можу підібрати слів»
Яремчук: «Вірю в нашу перемогу, в наших воїнів. Пишаюся, що я українець так, що не можу підібрати слів»
Збірна України
19:12
ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро
ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро
Ліга 1
18:59
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини