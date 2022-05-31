Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни
І пояснив, чому нам потрібно вийти на чемпіонат світу
20:59
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався на прес-конференції перед матчем проти Шотландії. Ось на цих словах:
«У кожного з українців є головна мрія – зупинити війну. Я багато розмовляв з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленьким дітьми українськими. Вони нічого не розуміють... Але вони кажуть одне, що мріють про те, аби війна закінчилася.
Але якщо говорити про футбол, то у нас теж є мрія, у нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Подарувати ці емоції українцям. В цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують».
Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок о 21:45. Переможець цього протистояння зійдеться з Уельсом у грі за путівку на чемпіонат світу.
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