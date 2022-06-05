Зінченко: «Найголовніша наша перемога буде над російською агресією»

Лідер збірної України Олександр Зінченко висловився про ураженні Уельсу (0: 1) в відборі на ЧС-2022.

Я сподіваюся, що наші перемоги попереду, а найголовніша перемога буде перемогою над злом і російською агресією. Сподіваюся, українці пишаються нами.

Фол на Ярмоленко? Я не бачив момент, не можу сказати. Хлопці говорили, що пенальті був. А рефері сказав Ярмоленко, що фол був, але цього недостатньо для пенальті. Ліга націй? Складно сказати. Руки ми не маємо права опускати і здаватися ».