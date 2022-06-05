Зінченко: «Ми не заслужили програти. Вам немає за що дорікати хлопцям, кожен з нас віддав на полі все»
Зінченко: «Найголовніша наша перемога буде над російською агресією»
Збірна України не поїде на ЧС-2022
05 червня 23:25
Лідер збірної України Олександр Зінченко висловився про ураженні Уельсу (0: 1) в відборі на ЧС-2022.
«Не можу описати свої емоції. Але хочу всім сказати спасибі за підтримку. Ми її відчуваємо. Пишаюся усіма українцями. Я пишаюся бути українцем. Всі бачили, що хлопці віддали всі сили. Створили багато шансів, які не реалізували. Їх воротар був на висоті, гравець матчу. Якщо воротар - гравець матчу, то це говорить, що суперник контролював хід зустрічі і створював моменти. Не можу сказати, що ми заслужили поразку.
Я сподіваюся, що наші перемоги попереду, а найголовніша перемога буде перемогою над злом і російською агресією. Сподіваюся, українці пишаються нами.
Фол на Ярмоленко? Я не бачив момент, не можу сказати. Хлопці говорили, що пенальті був. А рефері сказав Ярмоленко, що фол був, але цього недостатньо для пенальті. Ліга націй? Складно сказати. Руки ми не маємо права опускати і здаватися ».
Нагадаємо матч Уельс - Україна зіпсувала груба помилка арбітра зустрічі.