Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, за інформацією авторитетного італійського інсайдера Ніколо Скіри, може змінити клуб цього літа.

«Олександр Зінченко більше не входить до планів Мікеля Артети. Лівий захисник готовий покинути «Арсенал» у літнє трансферне вікно», – написав Скіра у Twitter.

У сезоні 2024/25, що завершився, Зінченко взяв участь у 23 матчах за канонірів у всіх турнірах, провівши на полі 789 хвилин, забивши один гол і оформивши одну результативну передачу. Всього за три роки у складі Арсеналу українець вийшов на поле 91 раз, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Діюча угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість одного із лідерів збірної України становить 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко конкурує з Міланом за трансфер Зінченка.