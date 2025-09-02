Ноттінгем Форест оголосив про підписання гравця збірної України Олександра Зінченка, якого орендували в Арсенала, повідомляє офіційний сайт клубу.

Часто граючи на позиції лівого захисника, завдяки своїм технічним навичкам з м'ячем він також може грати в півзахисті, що він регулярно робить за збірну України.

Досвідчений український футболіст зіграв майже 150 матчів в АПЛ та взяв участь у понад 40 матчах Ліги чемпіонів.

28-річний універсальний гравець чотири рази вигравав Прем'єр-лігу, а також був частиною команди Манчестер Сіті, який з 2018 року чотири рази поспіль брав Кубок Англії.

За три сезони в Арсеналі Олександр провів 91 матч, в яких забив три голи та зробив п’ять асистів.