Сергій Стаднюк

Ноттінгем Форест близький до завершення трансферу лівого захисника «Арсенала» та збірної України Олександра Зінченка. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн. Клуб подав необхідні документи до 19:00 у день дедлайну й узгодив з футболістом оренду до кінця сезону.

Цей перехід став можливим після того, як зірвалася спроба «Фореста» підписати захисника Атлетико Хаві Галана. Для 28-річного українця це заключний рік його контракту з «канонірами», де минулого сезону він провів лише 23 матчі в усіх турнірах.

Раніше на Зінченка претендував Марсель, однак тоді угоду укласти не вдалося. Нагадаємо, що він приєднався до Арсеналу влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 30 мільйонів євро плюс бонуси. У перших двох сезонах під керівництвом Мікеля Артети він був основним лівим захисником і допомагав лондонцям боротися за чемпіонство АПЛ.

Проте минулого сезону роль українця у складі різко змінилася: Артета частіше довіряв молодому Майлзу Льюїсу-Скеллі, а також використовував на позиції лівого захисника Юрр’єна Тімбера, Якуба Ківіора та Ріккардо Калафйорі. Останній вийшов у старті на всі три матчі Арсенала в нинішньому сезоні.

До останнього моменту вважалося, що Зінченко все ж залишиться в Арсеналі.