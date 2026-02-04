Сергій Разумовський

Перехід Олександра Зінченка з Арсенала до Аякса вийшов для українця доволі відчутним у фінансовому плані. Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко. За даними джерела, після зміни клубу він суттєво втратив у заробітній платі, однак погодився на такі умови не просто так — амстердамці нібито дали йому важливу обіцянку щодо ролі в команді.

Зазначається, що запрошення Зінченка було ініціативою тренерського штабу Аякса. У клубі розраховують на його універсальність і досвід, тому запевнили, що в другій частині сезону він матиме ігрову практику та шанс повернутися до стабільних виходів на поле. Ідея полягає в тому, щоб футболіст не залишався в статусі гравця ротації, а отримував достатньо хвилин, аби відновити тонус і впевненість.

Сам Зінченко, за інформацією Вацка, насамперед прагне саме регулярності. Йому важливо набрати оптимальну форму та підійти у хороших кондиціях до найближчих матчів збірної України, адже попереду — ключові поєдинки та потенційна перспектива зіграти на чемпіонаті світу-2026. Через це питання ігрового часу для нього стало визначальним при виборі нового клубу.

У поточному сезоні універсальний футболіст провів лише 10 матчів на клубному рівні. Це і підштовхнуло його шукати варіант, де він зможе грати частіше.

