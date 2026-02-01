Ексфутболіст Арсенала Олександр Зінченко після переходу в Аякс звернувся до «канонірів».

Я ніколи не забуду те, як ви мене прийняли. Досі пам'ятаю, як у мене по шкірі побігли мурашки під час першого матчу, коли я почув ваш чант, що ви присвятили мені. Я навіть мріяти про таке не міг.

Від щирого серця хочу висловити величезну подяку за все, що ви зробили для мене і моєї родини. Я також хочу подякувати тренерському штабу Арсенала за можливість стати маленькою частиною цього дивовижного клубу. Я вдячний гравцям за безцінний досвід, фантастичні спогади і дружбу на все життя. Всім співробітникам дякую за допомогу і турботу про мене та мою родину. І, звичайно, дякую фанатам за вашу любов, підтримку і критику, яку ми, гравці, маємо приймати і працювати ще більше.

Я просто хочу побажати вам усього найкращого і сподіваюся, що ви досягнете всього, чого бажаєте. Одного разу канонір - канонір назавжди. Дякую, - написав Зінченко в Instagram.