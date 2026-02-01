Зінченко звернувся до Арсенала після переходу в Аякс
Олександр після 8.5 років в Англії змінив клуб
близько 2 годин тому
Ексфутболіст Арсенала Олександр Зінченко після переходу в Аякс звернувся до «канонірів».
Я ніколи не забуду те, як ви мене прийняли. Досі пам'ятаю, як у мене по шкірі побігли мурашки під час першого матчу, коли я почув ваш чант, що ви присвятили мені. Я навіть мріяти про таке не міг.
Від щирого серця хочу висловити величезну подяку за все, що ви зробили для мене і моєї родини. Я також хочу подякувати тренерському штабу Арсенала за можливість стати маленькою частиною цього дивовижного клубу. Я вдячний гравцям за безцінний досвід, фантастичні спогади і дружбу на все життя. Всім співробітникам дякую за допомогу і турботу про мене та мою родину. І, звичайно, дякую фанатам за вашу любов, підтримку і критику, яку ми, гравці, маємо приймати і працювати ще більше.
Я просто хочу побажати вам усього найкращого і сподіваюся, що ви досягнете всього, чого бажаєте. Одного разу канонір - канонір назавжди. Дякую, - написав Зінченко в Instagram.
Першу частину сезону 2025/26 український футболіст провів в оренді в Ноттінгем Форест, де виступав до дострокового завершення угоди, розрахованої до кінця кампанії. Загалом Зінченко зіграв 10 матчів у всіх турнірах, переважно виходячи у стартовому складі.
Перехід до Аякса означає для Зінченка повернення до Ередивізі та перший виступ за межами Англії з 2017 року. У сезоні 2016/17 він уже грав у чемпіонаті Нідерландів, представляючи ПСВ на правах оренди з Манчестер Сіті.