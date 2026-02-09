Зінченко суперударом забив свій дебютний м'яч за Аякс. Відео
Українець від душі втовкмачив ігровий снаряд у ворота
близько 2 годин тому
Український фланговий оборонець Олександр Зінченко відзначився дебютним голом за Аякс. 29-річний футболіст забив 9 лютого 2026 року у товариському поєдинку проти Телстара.
Результативний епізод стався після дальнього удару українця: Зінченко отримав пас на лівому напівфланзі за межами штрафного майданчика і майже одразу пробив з дистанції. Після потужного пострілу м’яч залетів у правий кут, а воротар суперника не зміг урятувати команду. У підсумку Аякс переміг з рахунком 2:0, а другий м’яч записав на свій рахунок півзахисник Кіан Фітц-Джім.
Амстердамці наразі мають 49 очок і йдуть четвертими у чемпіонаті Нідерландів. Наступну гру команда Зінченка проведе 14 лютого вдома проти Сіттарда, стартовий свисток — о 21:00 за київським часом. Контракт українця з Аяксом діє до завершення поточного сезону.
Товариський матч
Аякс – Телстар 2:0
Голи: Зінченко, ?, Фітц-Джім, ?
Поділитись