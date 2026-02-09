Головний тренер Аякса Фредді Грім прокоментував результат матчу чемпіонату Нідерландів, у якому його команда зіграла внічию з АЗ (1:1).

Наставник амстердамського клубу також поділився враженнями про дебют українського захисника Олександра Зінченка, який нещодавно перейшов до команди з лондонського Арсеналу

«В останні дні Алекс мало тренувався з групою, але він перебуває у чудовій формі і готовий грати. Тому він зміг отримати ігровий час. Він технічно підкований, спокійний з м'ячем, має проникливість і необхідний досвід.

За два дні, коли я бачив його на тренувальному полі та в роздягальні, він вже проявив себе дуже професійно. Зінченко втягує гравців у гру, багато тренується і намагається заспокоїти команду. Він справив на мене дуже гарне враження.

Як тренер, ти справді хочеш згуртувати сильнішу команду, але для цього потрібні всі гравці. Я намагаюся задіяти всіх, щоб вигравати матчі.

Ми всі важливі. Справа не в тому, може гравець піти чи ні. Це зовсім неважливо. У нас є команда з більш ніж 23-х гравців. Ми несемо спільну відповідальність за те, щоб усі залишалися в команді та використовувалися там, де це необхідно».