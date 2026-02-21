Сергій Разумовський

Універсал Аякса та збірної України Олександр Зінченко дав зрозуміти, що попереду на нього чекає складний період відновлення. 29-річний футболіст опублікував у своєму Instagram фото з лікарні та коротко підписав його: «Важкі часи поперед. Поїхали!», натякаючи на готовність пройти через реабілітацію та повернутися на поле.

Раніше Аякс офіційно повідомив, що українець отримав серйозну травму коліна й вибув до кінця сезону. У клубі зазначили, що Зінченку необхідне хірургічне втручання, після якого він розпочне тривалий процес відновлення.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, орієнтовні строки повернення можуть скласти 6 – 7 місяців. Це означає, що Зінченко пропустить заключну частину сезону і чемпіонат світу у випадку кваліфікації туди збірної України та зосередиться на реабілітації, аби повністю відновитися після операції.

Раніше в Аяксі офіційно підтвердили, що Зінченко попрощався з командою.