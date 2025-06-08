Зінченко відреагував на поразку збірної України у матчі проти Канади: «Нам відверто надерли зад»

На товариському турнірі відбувся матч між національними збірними Канади та України. Зустріч пройшла на арені Бімо Філд у Торонто та завершилася перемогою канадської команди з рахунком 4:2.

Після фінального свистка півзахисник української збірної Олександр Зінченко поділився своїми думками щодо поразки команди.

«Це була дуже важлива для нас гра за всіма аспектами. Звичайно, ми з тренерським штабом проведемо аналіз наших помилок, проте для мене добре, що це сталося на товариському турнірі, а не під час кваліфікації на чемпіонат світу.

Ми зробили багато помилок, не тільки технічних. Ми не можемо грати без бажання, нам відверто надерли зад. Вибачте за такий вислів, але саме так і було всі 90 хвилин на полі. Нам не було чим відповісти гідно – результат на табло», – сказав Зінченко для Футбол TIME.