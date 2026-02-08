Зінченко відреагував на свій дебют за Аякс
Футболіст зробив заяву у соцмережах
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Гравець національної збірної України Олександр Зінченко провів свою першу гру за нідерландський Аякс. Українець вийшов на заміну на 76-й хвилині виїзного поєдинку з АЗ (1:1).
Зінченко відреагував на свій дебют за амстердамський клуб.
«Не той результат, якого ми хотіли, але я радий дебютувати за цей дивовижний клуб. Попереду ще багато ігор та боротьби», – написав українець у соцмережах.
Аякс посідає четверте місце в чемпіонаті (39 очок), відстаючи від третього Неймегена на два бали. 14 лютого амстердамці зіграють вдома проти Сіттарда.
29-річний Зінченко перейшов до Аякса з лондонського Арсеналу за півтора мільйони євро, підписавши контракт до кінця сезону.
Поділитись