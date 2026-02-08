Аякс зіграв внічию з АЗ в 22 турі Ередивізі.Поєдинок в Алкмарі завершилась з рахунком 1:1.

По перерві обидві команди влаштували обмін голів. Гус на початку другої 45-хвилинки. Наприкінці зустрічі Аякс завдяки дебютному голу Фіц-Джима в сезоні не програв на полі АЗ.

Ще одним позитивним моментом для Аякса став дебют Олександра Зінченка. Українець, який приєднався до клубу під час зимового трансферного вікна, провів свої перші хвилини за Аякс в Алкмарі.

Гравець збірної України вийшов на 77-й хвилині.

Ередивізі. 22 тур

АЗ -Аякс 1:1

Голи: Гус 52 - Фіц-Джим, 90+3