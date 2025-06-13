Ключовий гравець збірної України зацікавлений у переході в топ-клуб Серії А
Футболіст готовий змінити обстановку цього літа
близько 1 години тому
Захисник Арсенала Олександр Зінченко зацікавлений у переході в Мілан, оскільки вважає, що його час у лондонському клубі закінчився.
Мілан шукає заміну Тео Ернандес, у якого залишився всього рік за контрактом з італійським клубом.
Французький гравець відхилив пропозицію Аль-Хіляля і зараз веде переговори з Атлетіко Мадрид. Іспанці поки не досягли угоди із захисником, і навіть Мілан відхилив їхню пропозицію у розмірі 18 млн євро плюс 2–3 млн євро як додаткові виплати.
Мілан уже визначив Зінченка з Арсеналу як ідеальну заміну Тео, але гранд Серії А має продати француза, перш ніж надсилати офіційну пропозицію «канонірам» та їхньому українському захиснику.
Малоймовірно, що Мілан та Тео продовжать співпрацю в сезоні 2025/26, особливо з урахуванням того, що обидві сторони далекі від досягнення угоди щодо нової угоди на період після 2026 року.