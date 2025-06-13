Павло Василенко

Захисник Арсенала Олександр Зінченко зацікавлений у переході в Мілан, оскільки вважає, що його час у лондонському клубі закінчився.

Мілан шукає заміну Тео Ернандес, у якого залишився всього рік за контрактом з італійським клубом.

Французький гравець відхилив пропозицію Аль-Хіляля і зараз веде переговори з Атлетіко Мадрид. Іспанці поки не досягли угоди із захисником, і навіть Мілан відхилив їхню пропозицію у розмірі 18 млн євро плюс 2–3 млн євро як додаткові виплати.

Мілан уже визначив Зінченка з Арсеналу як ідеальну заміну Тео, але гранд Серії А має продати француза, перш ніж надсилати офіційну пропозицію «канонірам» та їхньому українському захиснику.

Малоймовірно, що Мілан та Тео продовжать співпрацю в сезоні 2025/26, особливо з урахуванням того, що обидві сторони далекі від досягнення угоди щодо нової угоди на період після 2026 року.