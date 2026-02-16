Футболіст Аякса та збірної України Олександр Зінченко висловився в Instagram щодо своєї травми, через яку він пропустить залишок сезону.

Спустошений. Досі не можу повірити в те, що сталося. З першого дня в цьому неймовірному футбольному клубі та завдяки людям навколо мене я знову почав відчувати щастя і повернув свою усмішку на футбольному полі.

Від усього серця мені дуже шкода, і я відчуваю провину перед клубом @afcajax, але, на жаль, ми не можемо тримати такі ситуації під контролем. Я прийму це і пройду через це випробування разом зі своїм найбільшим досягненням у житті — родиною. Незабаром я повернуся — і стану ще сильнішим. Це Божий план.