Спортивний лікар повідомив, скільки часу знадобиться Зінченку для відновлення після травми
Олександру потрібно набратися терпіння
1 день тому
Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив термін відновлення Олександра Зінченка після травми.
На його думку, захиснику буде потрібна операція на хрестоподібній зв'язці, а період відновлення становитиме 10–12 місяців з урахуванням можливого ризику рецидиву.
Раніше сам клуб Аякс підтвердив серйозність травми та також повідомив про необхідність хірургічного втручання для українського новачка.
«Скоріш за все, Саші таки оперуватимуть хрести, адже травма бокової звʼязки у більшості випадків не вимагає операції. Відновлення від таких операцій у сучасному світі займає від 10 до 12 місяців. Раніше було 6-8, але дослідили, що ризик рецидивів і суміжних травм доволі високий, тому трохи довше працюють над профілактикою», - написав фахівець в телеграм-каналі Hospital Pass.