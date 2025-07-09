Під час тренування Динамо в Австрії опорний півзахисник Володимир Бражко застосував удушливий прийом проти центрального захисника Тараса Михавка. Футболісти брали участь у вправах з тенісболом, і перемогу у протистоянні здобув саме Бражко.

23-річний Володимир Бражко є вихованцем Динамо, сезон 2022/23 провів в оренді в Зорі. У минулому сезоні відіграв 37 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти. Контракт з Динамо чинний до 2029 року. Transfermarkt оцінює його у 12 мільйонів євро.

20-річний Тарас Михавко є вихованцем Скали (Стрий) та ФК Львів. Гравець Динамо з 2023 року, у сезоні 2024/25 провів 39 матчів, забив 1 гол і зробив 2 асисти. Контракт діє до 2028 року, Transfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.

Зараз Динамо готується до нового сезону в Австрії, а УПЛ опублікувала час і дати стартового туру чемпіонату України.