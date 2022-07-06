Зірка АПЛ: «У Німеччині я зіткнувся з расизмом»

Вінгер «Тоттенхема» Сон Хин Мін згадав, як зіткнувся з расизмом, коли виступав в Бундеслізі. його цитує ВВС.

Я стикався з багатьма проявами расизму. І, переживаючи таке дійсно важкий час, у мене було багато думок про те, що я повинен одного разу помститися.

Коли люди плачуть, я зазвичай хочу їх втішити і обійняти. Але, спостерігаючи за плачем німців, я відчував, що зміг помститися, зробивши те, що мені подобається ».