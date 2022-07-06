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Зірка АПЛ: «У Німеччині я зіткнувся з расизмом»
Сон помстився німцям на ЧС - 2018
15:57
Вінгер «Тоттенхема» Сон Хин Мін згадав, як зіткнувся з расизмом, коли виступав в Бундеслізі. його цитує ВВС.
«Я переїхав до Німеччини, коли був молодим, і пережив стільки дійсно важких, неймовірних моментів.
Я стикався з багатьма проявами расизму. І, переживаючи таке дійсно важкий час, у мене було багато думок про те, що я повинен одного разу помститися.
Коли люди плачуть, я зазвичай хочу їх втішити і обійняти. Але, спостерігаючи за плачем німців, я відчував, що зміг помститися, зробивши те, що мені подобається ».
Сон в Німеччині виступав за «Гамбург» і «Байєр». На ЧС - 2018 Сон разом зі збірною Південної Кореї вибив збірну Німеччину з боротьби в групі ( 2: 0 ).
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