Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:15
live
Всевітні ігри 2022. День 10. Тайський бокс Муей Тай. Пряма трансляція
18:40
Всесвітні ігри 2022. День 9. Літаючий диск

Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»

19-річний вінгер отримав шанс попрацювати під керівництвом Вернидуба
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:54
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Назар Волошин / Фото - ФК Кривбас

Вінгер Назар Волошин перебрався з «Динамо» до «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перехід оформлений на правах оренди на один рік. 19-річний футболіст вибрав собі 19-й ігровий номер.

Волошин був лідером «Динамо» U-19. У юнацькій лізі UEFA відзначився двома голами та трьома асистами в 7 матчах. Також оформив 4 результативних передачі в 6 іграх за збірну України до 19 років.

Раніше кияни продали ще одного молодого вінгера в «Олександрію».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас Назар Волошин Динамо Київ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
18:21
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:27
Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»
Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16 липня 08:53
«Динамо» програло «Антверпену» в останньому спарингу перед «Фенербахче»
«Динамо» програло «Антверпену» в останньому спарингу перед «Фенербахче»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15 липня 23:01
«Динамо» оголосило стартовий склад на останній спаринг перед «Фенербахче»
«Динамо» оголосило стартовий склад на останній спаринг перед «Фенербахче»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15 липня 20:50
Форвард «Динамо» відправиться в оренду в «Чорноморець»
Форвард «Динамо» відправиться в оренду в «Чорноморець»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15 липня 18:35

Новини: Футбол

Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Збірна України
19:48
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
Ліга конференцій UEFA
19:23
Український захисник елегантним штрафним засмутив «Хетафе»
Український захисник елегантним штрафним засмутив «Хетафе»
Українські легіонери
18:54
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Ліга чемпіонов UEFA
18:21
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
Англійська Прем'єр-ліга
17:54
Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Українська Прем'єр-ліга
17:27
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Українська Прем'єр-ліга
16:54
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
Українська Прем'єр-ліга
16:27
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
Англійська Прем'єр-ліга
15:58
Всі новини

Популярні новини

У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини