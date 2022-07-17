Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»

19-річний вінгер отримав шанс попрацювати під керівництвом Вернидуба

Назар Волошин / Фото - ФК Кривбас

Вінгер Назар Волошин перебрався з «Динамо» до «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перехід оформлений на правах оренди на один рік. 19-річний футболіст вибрав собі 19-й ігровий номер.

Волошин був лідером «Динамо» U-19. У юнацькій лізі UEFA відзначився двома голами та трьома асистами в 7 матчах. Також оформив 4 результативних передачі в 6 іграх за збірну України до 19 років.

Раніше кияни продали ще одного молодого вінгера в «Олександрію».