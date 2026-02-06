Сергій Разумовський

Вінгер Реала Родріго Гоес не зіграє у стикових матчах 1/16 плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Зустрічі заплановані на 17 та 25 лютого, і бразилець пропустить обидва поєдинки через дискваліфікацію.

Причиною відсторонення стало вилучення Родріго у виїзному матчі восьмого туру загального етапу проти Бенфіки, який завершився перемогою португальців 4:2. Тоді футболіст отримав червону картку після суперечок із арбітром.

УЄФА розглянула інцидент і ухвалила рішення дискваліфікувати гравця на два матчі. Зазначається, що санкцію застосовано через образливі висловлювання на адресу судді.

