Зірка Реала зробив солідний подерунок Судакову і Трубіну
«Вершковим» буде ще складніше
близько 2 годин тому
Родріго Гоес. Фото: Реал Мадрид
Вінгер Реала Родріго Гоес не зіграє у стикових матчах 1/16 плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Зустрічі заплановані на 17 та 25 лютого, і бразилець пропустить обидва поєдинки через дискваліфікацію.
Причиною відсторонення стало вилучення Родріго у виїзному матчі восьмого туру загального етапу проти Бенфіки, який завершився перемогою португальців 4:2. Тоді футболіст отримав червону картку після суперечок із арбітром.
УЄФА розглянула інцидент і ухвалила рішення дискваліфікувати гравця на два матчі. Зазначається, що санкцію застосовано через образливі висловлювання на адресу судді.
