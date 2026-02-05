Мадридський Реал не продовжуватиме оренду бразильського нападника Ендріка в Ліоні, повідомляє ESPN.

За даними джерела, клуб розраховує на 19-річного форварда наступного сезону. Діюча орендна угода розрахована до літа 2026 року і у разі нової пропозиції щодо оренди Ліон отримає відмову.

За п'ять матчів у складі французького клубу Ендрік забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу. За інформацією Transfermarkt, вартість футболіста становить 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Енріке серед кандидатів на пост головного тренера Реала.