Павло Василенко

У Мадриді дедалі гучніше говорять про те, що нинішній сезон стане для Давида Алаби останнім у футболці Реала. За інформацією ЗМІ, клуб навіть не зробив першого кроку до перемовин про новий контракт – тиша, яка звучить голосніше за будь-які заяви.

Алаба приєднався до Реала влітку 2021 року як вільний агент після епохи в Баварії. За ці три з половиною роки він встиг відіграти 120 матчів, забити п’ять м’ячів і віддати дев’ять результативних передач. Але його історія в Мадриді була б значно яскравішою, якби не нескінченні травми, що переслідували австрійця. Розрив хрестоподібних зв’язок, проблеми з меніском, довгі місяці поза грою – загалом він пропустив майже півтора сезони.

Тепер, коли Алабі вже 33, а форма далека від стабільності, Реал прийняв рішення рухатися далі. За словами Фабріціо Романо, захисник покине клуб після завершення цього сезону – його контракт просто не продовжать.

І він, ймовірно, не буде єдиним. Молоде дарування Ендрік готується до оренди в Ліоні, а майбутнє Дані Себальоса повисло в повітрі. Натомість «Реал» планує якнайшвидше розпочати переговори з Антоніо Рюдігером, адже збереження німецького центрбека – один із пріоритетів клубу.

У Мадриді готується велика оборонна перебудова – і Алаба, схоже, стане її головною жертвою.