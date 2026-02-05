Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Хамес Родрігес наблизився до продовження кар’єри в МЛС. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, яку він опублікував у соцмережі X, перехід 34-річного колумбійця до Міннесоти Юнайтед перебуває на фінальній стадії, а сторони фактично завершують узгодження деталей.

Як стверджує джерело, угода буде короткостроковою: контракт розрахований лише на один сезон і діятиме до грудня поточного року. Такий формат співпраці виглядає логічним для обох сторін: клуб отримує зіркового, досвідченого плеймейкера без довгострокових зобов’язань, а сам футболіст — можливість швидко адаптуватися до нового чемпіонату та проявити себе в лізі, яка активно залучає відомих гравців.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Хамес залишив Леон. У мексиканському клубі він провів 31 матч у всіх турнірах, відзначився 5 голами та зробив 8 результативних передач, демонструючи, що навіть у 34 роки здатен приносити користь у ролі креативного футболіста, який створює моменти та впливає на гру в останній третині поля. Якщо перехід до Міннесоти Юнайтед буде оформлено офіційно, це стане для Родрігеса новим викликом і ще однією зупинкою в його насиченій кар’єрі.

