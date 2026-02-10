Сергій Разумовський

Вінгер Евертона Джек Ґріліш повідомив у соцмережах, що переніс операцію після травми, яка поставила під загрозу його участь у завершальній частині сезону. Нагадаємо, ще в січні у 30-річного футболіста діагностували стресовий перелом стопи, і тепер лікування перейшло в хірургічну стадію.

Ґріліш зізнався, що емоційно важко сприйняв такий фінал кампанії, адже не планував завершувати сезон через травму. Водночас він наголосив, що операція вже позаду, а головний фокус — відновлення і повернення до ігрової форми. За словами вінгера, він налаштований повернутися ще більш здоровим, сильним і продуктивним, ніж раніше.

Окремо Джек подякував Евертону за підтримку, яку відчував від моменту переходу. Він відзначив роботу тренерського штабу, допомогу партнерів по команді та особливо тепле ставлення вболівальників, підкресливши, що йому справді подобається представляти клуб. Також Ґріліш пообіцяв залишатися поруч із командою, підтримувати партнерів і зробити все можливе, аби відновитися якнайшвидше.

Зазначимо, що Ґріліш виступає за Евертон на правах оренди з Манчестер Сіті, а угода передбачає опцію викупу за 50 млн фунтів. У поточному сезоні він провів 22 матчі, забив 2 м’ячі та віддав 6 результативних передач.

Раніше Евертон з автоголом і асистом Миколенка здолав Фулгем (2:1).