Павло Василенко

У матчі 25-го туру Англійської Прем’єр-ліги Фулгем на своєму полі приймав Евертон. Зустріч завершилася вольовою перемогою гостей з рахунком 2:1.

Господарі вийшли вперед на 18-й хвилині – м’яч у свої ворота забив український захисник Евертона Віталій Миколенко. «Іриски» відігралися у другому таймі. На 76-й хвилині відзначився Кірнан Дьюсбері-Холл після передачі Миколенка.

Евертон вирвав перемогу через сім хвилин завдяки автоголу голкіпера Фулгема Бернарда Лено. Відзначимо, що Миколенка замінили на 85-й хвилині.

Фулгем посідає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали. Евертон – сьомий з 37 очками.

АПЛ, 25-й тур

Фулгем – Евертон – 1:2

Голи: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбері-Холл, 76, Лено, 83 (автогол).