Сергій Разумовський

Турецький Еюпспор орендував у Динамо колумбійського вінгера Анхеля Торреса до завершення поточного сезону. Про це повідомив журналіст Ертан Сюзгюн у соцмережі X. Зазначимо, що за Еюпспор виступає відомий українським уболівальникам півзахисник Тарас Степаненко – багаторічний лідер Шахтаря та збірної України. Також це колишній клуб нинішнього головного тренера «гірників» Арди Турана.

Торрес приєднався до Динамо наприкінці минулого сезону в статусі вільного агента, однак закріпитися в основній обоймі киян йому поки не вдалося. Загалом колумбієць провів за столичний клуб лише два матчі, сумарно відігравши 55 хвилин, тож оренда може стати для нього можливістю отримати стабільну ігрову практику та набрати кондиції.

Контракт Анхеля Торреса з Динамо чинний до 30 червня 2028 року, тому тимчасовий перехід до Туреччини розглядається радше як крок для розвитку гравця, а не остаточне прощання з київською командою. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість вінгера становить 300 тисяч євро.

Сам Еюпспор нині перебуває у складному турнірному становищі – команда посідає передостаннє, 17-те місце в таблиці чемпіонату Туреччини. В таких умовах підсилення флангів атаки та розширення обойми можуть стати для клубу важливими в боротьбі за збереження місця в еліті.

Нагадаємо, у вівторок, 13 січня, друга група гравців Динамо пройшла медичне обстеження.