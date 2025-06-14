Зірковий воротар Ліверпуля відмовився переходити до Галатасарая
Аліссон чекає на новий контракт від клубу
23 хвилини тому
Бразильський голкіпер Аліссон Беккер перебрався до Ліверпуля з Роми влітку 2018 року за 62,5 мільйона євро і з того часу став ключовим гравцем команди Юргена Клоппа.
Контракт 32-річного воротаря розрахований до 2027 року, проте з урахуванням підписання Ліверпулем нового воротаря - Гіоргі Мамардашвілі з Валенсії - у Алісона виникли сумніви у своєму майбутньому на Енфілді.
Скористатися невизначеною ситуацією цього літа спробував турецький Галатасарай, зробивши конкретну пропозицію щодо трансферу досвідченого бразильця. Однак до переговорів справа не дійшла, а сам Аліссон відкинув можливість переходу та чекає, коли Ліверпуль запропонує йому продовження контракту.
Минулого сезону Беккер провів 35 поєдинків, пропустивши 33 м'ячі та оформивши 13 матчів без пропущених голів.
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