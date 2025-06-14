Бразильський голкіпер Аліссон Беккер перебрався до Ліверпуля з Роми влітку 2018 року за 62,5 мільйона євро і з того часу став ключовим гравцем команди Юргена Клоппа.

Контракт 32-річного воротаря розрахований до 2027 року, проте з урахуванням підписання Ліверпулем нового воротаря - Гіоргі Мамардашвілі з Валенсії - у Алісона виникли сумніви у своєму майбутньому на Енфілді.

Скористатися невизначеною ситуацією цього літа спробував турецький Галатасарай, зробивши конкретну пропозицію щодо трансферу досвідченого бразильця. Однак до переговорів справа не дійшла, а сам Аліссон відкинув можливість переходу та чекає, коли Ліверпуль запропонує йому продовження контракту.

Минулого сезону Беккер провів 35 поєдинків, пропустивши 33 м'ячі та оформивши 13 матчів без пропущених голів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль узгодив трансфер Вірца.