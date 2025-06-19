Захисник збірної Англії Трент Александер-Арнольд, який нещодавно приєднався до мадридського Реалу, поділився враженнями після дебютного матчу за іспанський клуб.

Зустріч із Аль-Хілялем у рамках клубного чемпіонату світу завершилася внічию – 1:1.

«Це було неймовірно. Грати за Реал Мадрид – це мрія для кожного. Шкода, що ми не змогли виграти, адже частина менталітету Реала – це перемагати в кожному матчі. Але в грі було чимало позитиву.

У другому таймі ми більше контролювали м’яч — саме цього не вистачало в першій половині. Треба володіти м’ячем якомога більше, щоб змушувати суперника бігати. Після перерви ми краще це реалізовували, змусили їх більше оборонятися й частіше опинялися біля їхнього штрафного. Є речі, які потрібно покращити, і я впевнений, що ми додамо перед наступною грою», – сказав англієць.