Елітний Металіст 1925 цікавиться захисником ФК Металіст із Першої ліги Кирилом Дігтярем. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Давайте згадаємо про візит Євгена Краснікова на матч «Металіст 1925» – «Верес» – легендарна гра. Я говорив вже, що напевно, причиною цього візита є потенційні перемовини щодо когось з молодих талантів «Металіста». Маю підтвердження, що це так і є, і, скоріш за все, йдеться про Кирила Дігтяря.

Гравця молодіжної збірної, гравця, який може зіграти ліворуч будь-де, який може зіграти і в центрі захисту, має дуже різноманітний досвід і, як на мене, краще пристосований вже зараз до дорослого футболу, ніж, наприклад, молодий, дуже перспективний Матвій Панченко, якого ми бачили в перших турах у цьому сезоні.