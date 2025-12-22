Змінить один Металіст на інший? З'явилася інсайдерська інформація про майбутнє головного таланта харків'ян
Універсальний фланговий гравець переріс рівень Першої ліги
25 хвилин тому
Елітний Металіст 1925 цікавиться захисником ФК Металіст із Першої ліги Кирилом Дігтярем. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.
Давайте згадаємо про візит Євгена Краснікова на матч «Металіст 1925» – «Верес» – легендарна гра. Я говорив вже, що напевно, причиною цього візита є потенційні перемовини щодо когось з молодих талантів «Металіста». Маю підтвердження, що це так і є, і, скоріш за все, йдеться про Кирила Дігтяря.
Гравця молодіжної збірної, гравця, який може зіграти ліворуч будь-де, який може зіграти і в центрі захисту, має дуже різноманітний досвід і, як на мене, краще пристосований вже зараз до дорослого футболу, ніж, наприклад, молодий, дуже перспективний Матвій Панченко, якого ми бачили в перших турах у цьому сезоні.
