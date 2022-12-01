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Знаменитий американський баскетболіст: «Ми надеремо дупу Нідерландам на ЧС-2022»
Збірній США випав непростий опонент
01 грудня 22:20
Відомий в минулому баскетболіст Чарльз Барклі вважає, що збірна США пройде Нідерланди в 1/8 фіналу ЧС-2022. Його цитує Goal.
«Ми пройдемо Нідерланди. Ми надеремо їм дупу. Я гарантую, що у Нідерландів будуть проблеми.
Я хочу Іспанію, я хочу Бразилію, я хочу Німеччину, я хочу Францію. О, у них є той хлопець, Кіліан Мбаппе, з ним не жарти.
Але ми збираємося перемогти Нідерланди».
Матч США – Нідерланди відбудеться післязавтра, 3-го грудня. Інші пари 1/8 фіналу ЧС-2022.
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