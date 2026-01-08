Сергій Разумовський

Баварія продовжує тримати в полі зору центрального захисника Боруссії Дортмунд Ніко Шлоттербека й не знімає питання його можливого переходу навіть у разі, якщо мюнхенці домовляться про продовження контракту з Дайо Упамекано. За інформацією BILD, інтерес до Шлоттербека залишається актуальним і не залежить лише від ситуації з одним гравцем, адже в клубі паралельно оцінюють кілька сценаріїв розвитку лінії оборони на найближчі роки.

Джерело називає дві ключові причини, чому тема Шлоттербека не зникає з порядку денного. По-перше, у Баварії тривають внутрішні обговорення щодо подальшого майбутнього Кім Мін Чже, і остаточне рішення щодо нього ще не ухвалене. По-друге, мюнхенський клуб нібито розглядає довгостроковий варіант із підписанням Шлоттербека як вільного агента у 2027 році – за умови, що тоді він увійде в останній рік контракту з Боруссією Дортмунд. Такий підхід дозволив би Баварії заздалегідь планувати кадрові зміни та, потенційно, уникнути великих витрат на трансфер.

Водночас, якщо справа дійде до продажу вже наступного літа, Боруссія Дортмунд, за даними джерела, не буде розглядати пропозиції нижчі за 50 млн євро. Більше того, дортмундці віддадуть перевагу угоді з клубом з-за кордону, а не з прямим конкурентом усередині Німеччини. Серед команд, які також стежать за ситуацією навколо Шлоттербека, згадується Реал, що додатково підвищує конкуренцію за гравця та посилює переговорну позицію Боруссії.

Сам Шлоттербек, як зазначається, поки не поспішає ставити підпис під новою угодою: він відмовляється продовжувати контракт і продовжує відкладати рішення щодо власного майбутнього. На тлі таких новин показовою виглядає й оцінка від Transfermarkt – портал оцінює захисника у 55 млн євро, що загалом корелює з очікуваннями Боруссії щодо потенційної суми трансферу.

