Знову вилетять від українців? Скандальний Партизан зробив крок до матчу з Олександрією
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37 хвилин тому
У першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи АЕК Ларнака мінімально здолав Партизан.
Єдиний гол у зустрічі був забитий у середині другого тайму. Кабрера вдало замкнув передачу Густаво, що дозволило кіпріотам піти з поля переможцями.
Партизан залишив за собою шанс на реванш у матчі-відповіді, однак тепер сербам потрібно обов’язково перемагати вдома. У разі невдачі саме вони опустяться до Ліги конференцій, де у другому кваліфікаційному раунді зустрінуться з українською Олександрією.
Ліга Європи. Стартовий раунд кваліфікації, перший матч
АЕК Ларнака – Партизан 1:0
Гол: Кабрера, 67
АЕК: Аломерович, Гарсія (Гналі 65), Екполо, Мілічевич, Роберж, Гуштаву, Понс, Рубіо (Іванович 87), Роден (Мірамон 76), Кабрера (Ангельскі 75), Чакон (Суарес 87)
Партизан: Мілошевич, Юрчевич, Роганович, Милованович (Сіміч 65), Джурджевич, Драгоєвич, Угрешич (Карабельєв 65), Трифунович (Костич 86), Натхо (Вукотич 74), Калулу, Милошевич (Костіч 74)
Попередження: Понс – Джурджевич, Сіміч
Нагадаємо рік тому київське Динамо винесло Партизан уперед ногами у кваліфікації Ліги чемпіонів (6:2, 3:0).