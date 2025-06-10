Павло Василенко

Головний тренер Зорі Младен Бартулович залишить луганську команду. Незалежно від рішення керівництва Зорі щодо свого майбутнього, фахівець не планує продовжувати контракт з клубом (угода закінчується 30 червня), повідомляє ТаТоТаке.

Втім, Бартулович не залишиться без роботи. Згідно з даними джерелами, хорватський фахівець близький до угоди про співпрацю з Олександрією, яка розглядає його основним кандидатом на посаду головного тренера.

Олександрія в минулому сезоні вперше в історії посіла друге місце в чемпіонаті.

Зоря під керівництвом Бартуловича фінішувала на сьомій позиції в УПЛ.