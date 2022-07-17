Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:15
live
Всевітні ігри 2022. День 10. Тайський бокс Муей Тай. Пряма трансляція
18:40
Всесвітні ігри 2022. День 9. Літаючий диск

«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій

Відомі також вісім інших потенційних суперників української команди
Футбол Ліга конференцій UEFA
19:23
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
Фото - ФК Зоря

Визначилися потенційні суперники «Зорі» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Одним з п'яти можливих варіантів при жеребкуванні став двадцятиразовий чемпіон Греції «Панатінаїкос». Також відомі пари, які поборються за чотири залишилися путівки.

Жеребкування відбудеться 18 липня. Початок – о 18:00 за Києвом.

Потенційні суперники «Зорі»
Потенційні суперники «Зорі» / Графіка – прес-служба клубу
Потенційні суперники « Зарі »Потенційні суперники « Зарі »
Раніше повідомлялося, що «Зоря» переглядає лідера «Десни».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Зоря Олімпія Вадуц Панатінаїкос (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Динамо» незабаром може отримати борг за Дерліса Гонсалеса
«Динамо» незабаром може отримати борг за Дерліса Гонсалеса
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 липня 23:12
«Зоря» переглядає лідера «Десни»
«Зоря» переглядає лідера «Десни»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 липня 19:56
«Зоря» визначилася зі стадіоном, на якому буде приймати суперників у єврокубку
«Зоря» визначилася зі стадіоном, на якому буде приймати суперників у єврокубку
Футбол Ліга конференцій UEFA
13 липня 13:49
Бразильський півзахисник «Зорі»: «Я люблю Україну, тому я тут»
Бразильський півзахисник «Зорі»: «Я люблю Україну, тому я тут»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 липня 11:25
Один з лідерів «Зорі» приєднався до «Дніпра-1»
Один з лідерів «Зорі» приєднався до «Дніпра-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 липня 18:54
Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 23:23

Новини: Футбол

Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Збірна України
19:48
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
Ліга конференцій UEFA
19:23
Український захисник елегантним штрафним засмутив «Хетафе»
Український захисник елегантним штрафним засмутив «Хетафе»
Українські легіонери
18:54
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Ліга чемпіонов UEFA
18:21
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
Англійська Прем'єр-ліга
17:54
Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Українська Прем'єр-ліга
17:27
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Українська Прем'єр-ліга
16:54
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
Українська Прем'єр-ліга
16:27
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
Англійська Прем'єр-ліга
15:58
Всі новини

Популярні новини

У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини