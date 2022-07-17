«Зоря» переглядає лідера «Десни»
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
Відомі також вісім інших потенційних суперників української команди
19:23
Фото - ФК Зоря
Визначилися потенційні суперники «Зорі» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
Одним з п'яти можливих варіантів при жеребкуванні став двадцятиразовий чемпіон Греції «Панатінаїкос». Також відомі пари, які поборються за чотири залишилися путівки.
Жеребкування відбудеться 18 липня. Початок – о 18:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що «Зоря» переглядає лідера «Десни».
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