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«Зоря» переглядає лідера «Десни»

Безбородько навіть встиг відзначитися в контрольному матчі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:56
«Зоря» переглядає лідера «Десни»

Луганська «Зоря» на тренувальному зборі в Польщі переглядає лідера чернігівської «Десни» Дениса Безбородька.

Український форвард зіграв в контрольному матчі проти польської «Легіоновіі», де встиг відзначитися забитим м'ячем і гольовою передачею.

Нагадаємо, «Зоря» визначилася зі стадіоном, на якому буде приймати суперників в єврокубку.
Карен Агабекян
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Зоря Денис Безбородько

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