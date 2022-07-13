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«Зоря» переглядає лідера «Десни»
Безбородько навіть встиг відзначитися в контрольному матчі
Луганська «Зоря» на тренувальному зборі в Польщі переглядає лідера чернігівської «Десни» Дениса Безбородька.
Український форвард зіграв в контрольному матчі проти польської «Легіоновіі», де встиг відзначитися забитим м'ячем і гольовою передачею.Нагадаємо, «Зоря» визначилася зі стадіоном, на якому буде приймати суперників в єврокубку.
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