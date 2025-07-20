Зоря наближається до трансферу легіонера
Гравець вже тренується з командою
близько 13 годин тому
Півзахисник Метрополітано Руан Олівейра тренується із Зорею на сборах в Словенії, повідомляє «ТаТоТаке».
25-річний гравець може зіграти на будь-якій позиції у центральному трикутнику - від опорного хавбека до десятки. Якщо футболіст пройде медогляд, йдеться про підписання угоди.
Попередній сезон бразилець відіграв в складі Куяби: 14 матчів, 2 голи, 4 асисти. Також Олівейра має досвід виступів у Серії А за Корінтіанс.
Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.