Півзахисник Метрополітано Руан Олівейра тренується із Зорею на сборах в Словенії, повідомляє «ТаТоТаке».

25-річний гравець може зіграти на будь-якій позиції у центральному трикутнику - від опорного хавбека до десятки. Якщо футболіст пройде медогляд, йдеться про підписання угоди.

Попередній сезон бразилець відіграв в складі Куяби: 14 матчів, 2 голи, 4 асисти. Також Олівейра має досвід виступів у Серії А за Корінтіанс.

Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.