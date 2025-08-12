Спортивний директор Зорі Юрій Коваль оголосив про своє рішення покинути клуб, повідомляє пресслужба команди УПЛ.

67-річний фахівець понад 20 років працював в клубі на різних посадах. Через сімейні обставини Коваль переходить працювати в Олександрію, де опікуватиметься дитячим футболом.

Складаються так обставини, що треба бути вдома, в Олександрії, допомагати дружині. Відчуття змішані, рішення непросте. Зоря завжди в моєму серці. Я вже просто не уявляю іншу емблему на футболці. Я багато команд тренував, але Зоря - це найвдаліший етап кар’єри. Велике дякую президенту клубу, керівництву команди, вболівальникам за довіру, за те, що знов відчув драйв тренерської роботи, емоції від єврокубкових матчів.

Зоря - це не просто слово, це бренд, це сила волі. Думаю, що мало команд, котрі могли б вижити в таких умовах, та ще й не просто вижити, а не розгубити свої бойові якості та постійно прогресувати, - наголосив Коваль.