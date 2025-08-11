Михайло Цирук

З пʼятниці по неділю відбулося сім поєдинків другого туру УПЛ, який видався значно результативнішим, ніж перший.

Полтава здобула першу перемогу в елітному дивізіоні, Кривбас Патріка ван Леувена здолав Металіст 1925, Олександрія знову програла, а у матчах Динамо та Шахтаря було забито шість мʼячів, однак гірники при цьому втратили очки.

Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки вікенду в українській національній першості.

У першому номінально домашньому матчі УПЛ Полтава здобула історичну, першу перемогу. Вирішальний момент зустрічі стався на 34 хвилині, коли Олег Вермієнко скористався безладом у штрафному майданчику суперника і забив, як виявилося, єдиний гол у матчі.

Вийшовши вперед, Полтава кинула всі сили на утримання переваги та успішно впоралася з цим завданням. Верес тиснув, після стандартів рівнян біля воріт Восконяна періодично виникали пожежі, втім зрівняти рахунок підопічні Олега Шандрука так і не зуміли, розпочавши сезон з двох поразок.

Якщо на фоні Полтави молодий та зелений склад Руху виглядав цілком пристойно, то от з Динамо – біда. Львівʼяни прагнули зустрічати суперника високим пресингом та задати йому свій темп, до чого перед стартовим свистком закликав капітан Денис Підгурський. Але в підсумку у господарів нічого не вийшло, і чемпіон України, у стартовому складі якого вийшло лише двоє футболістів, що розпочинали з перших хвилин гру з Пафосом, просто не помітив команду Івана Федика.

Розгром розпочав Тарас Михавко, який після кутового вже вдруге в сезоні забив у чужі ворота, і наразі тримається в трійці найкращих бомбардирів киян у цій кампанії. На екваторі першого тайму Михавко зніс у штрафному майданчику Фаала, і від пенальті киян врятувало лише те, що перед цим Лях сфолив проти Волошина.

Та на цьому шанси Руху повернутися у гру завершилися, адже в другому таймі Динамо просто розтрощило опонента. Автогол Холода та точні удари Буяльського, Брагару та Яцика зробили рахунок на табло просто непристойним, а господарі відповіли лише голом престижу у виконанні Фаала.

Ще один цікавий момент – вихід на поле 15-річного Олега Дзюринця, який став наймолодшим гравцем в історії УПЛ та сфотографувався з Андрієм Ярмоленком. Та на цьому цікавинки, мабуть, завершилися: Динамо розімʼялося перед Пафосом, ну а Рух чекатиме наступних ігор з простішими суперниками.

У перші 30 хвилин матчу повірити в те, що він може завершитися з таким результатом, було просто неможливо. Металіст 1925 просто знищував свого суперника, мав щонайменше три чудових гольових нагоди, не випускав господарів з їхньої половини поля, але в підсумку примудрився залишитися ні з чим. На 40 хвилині зустрічі хороший удар з-за меж штрафного вдався Мендосі, а по перерві криворіжці трохи оговталися, і на екваторі другого тайму подвоїли перевагу. Гра Кривбаса поки не вражає, але факт залишається фактом: команда ван Леувена здобула перші три очки в сезоні, а от харківський клуб у поточній кампанії поки не може забити бодай один гол.

Після першої гри Епіцентру в УПЛ можна було подумати, що команда грала в настільки захисний футбол через те, що суперником був Шахтар. Однак на початку матчу з ЛНЗ змінилося мало що. Господарі затисли команду Нагорняка біля її воріт, на 22 хвилині Яшарі відкрив рахунок, добивши мʼяч у ворота після власної невдалої спроби реалізувати пенальті, і загалом у першому таймі колектив з Черкас міг забивати більше.

Після перерви Епіцентр став відповідати та створив кілька моментів, проте для того, аби відігратися, цього виявилося замало. Тож, 1:0: ЛНЗ у цьому сезоні поки не пропускає, а клуб з Камʼянця-Подільського – не забиває.

Якась катастрофа продовжує відбуватися з Олександрією. Віцечемпіон України зазнав четвертої поразки у чотирьох матчах сезону, і якщо поразки Партизану в ЛК ще можна спробувати списати на рівень суперника, то Кудрівка та Оболонь точно здавалися командами, з якими підопічні Кирила Нестеренка повинні були грати краще.

Але біда Олександрії в тому, що вона зовсім не зіграла краще ані за новачка УПЛ, ані за пивоварів. У першому таймі гості може й мали якусь мінімальну перевагу, але вона зовсім не конвертувалася в моменти. На старті другого Суханов гарматним ударом вивів Оболонь вперед, але й після цього Олександрія дуже тривалий час не могла навіть пробити по воротах.

Таким чином столичний клуб здобув першу перемогу в сезоні, а українська Жирона, з такими темпами, цілком може повторити шлях іспанської, і після феєричного сезону також боротися за виживання.

Дуже солідно на старті сезону виглядає ковалівський Колос, який не програє в УПЛ уже 9 матчів поспіль. Підопічні Костишина не просто здобувають результат, а демонструють при цьому тактично гнучкий футбол, підбираючи ключики під різних суперників. У матчі проти Полісся, яке серед тижня розгромило угорський Пакш (3:0), гості у першому таймі нічим не поступалися супернику, і загалом спостерігати за цим матчем було досить приємно.

На старті другої половини Климчук вивів свою команду вперед, після чого Колос просто бездоганно зіграв другим номером, майже не давши опоненту жодних шансів. Тож після двох турів команда Костишина має цілком заслужені шість очок. Звісно, робити якісь висновки в контексті підсумкових місць ще зарано, але поки команда з Ковалівки однозначно виглядає як серйозний претендент на єврокубки.

Ну не може Арда Туран перемогти на цьому стадіоні, тому якщо якась з команд УПЛ захоче відібрати очки в Шахтаря – домовляйтеся з Карпатами, платіть будь-які гроші за оренду «України» – і буде вам щастя. Владислав Лупашко знову ризикнув, наважившись йти з потужним суперником «у розмін», але це дало результат.

Багато питань можна ставити до захисту Шахтаря, адже коли три забитих мʼячі не вистачає для перемоги – це точно непорядок. Між матчами Ліги Європи гірники вирішили дати перепочинок Аліссону, Матвієнку, Очеретьку, і суперник скористався цим сповна показавши, що це не та команда, проти якої можна берегти сили.

Хоча розпочиналося все дуже непогано для гостей: уже на 9 хвилині Невертон вивів донеччан вперед. На екваторі тайму команди обмінялися голами Невеса та Еліаса, тож на перерву лідером пішов Шахтар. У другому таймі Карпати досить потужно тисли. Гол Мірошниченка після стандарту скасували через офсайд, та вже за 20 хвилин Бруніньйо таки забив за правилами.

Шахтар кинувся виправляти ситуацію, і майже одразу це зробив: на 82 хвилині Аліссон, що вийшов на заміну, забив гол, який мав усі шанси стати переможним. Але господарі билися до кінця, і у компенсований час таки досягли свого: Конопля впав у боротьбі з Педрозу, а той швидко подав на Краснопіра – і це 3:3. Перша втрата очок Турана в УПЛ сталася значно швидше, ніж можна було очікувати.

Матч Зоря - Кудрівка відбудеться у понеділок, 11 серпня. Початок зустрічі - о 18:00.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ та ФК Шахтар