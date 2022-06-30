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«Зоря» в складі 27 гравців прибула до Польщі

Луганська команда проведе перший літній збір у Варшаві
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:37
«Зоря» в складі 27 гравців прибула до Польщі

Луганська «Зоря» прибула до Варшави для проходження першого літнього збору. Про це повідомляє прес - служба клубу.

склад: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Ярослав Кисіль, Юрій Дудник, Максим Сміян, Назар Байрук, Максим Казаков, Тимофій Сухар, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Данило Скорко, Максим Хлань, Денис Нагнійний, Валерій Дубко, Єгор Назаріна, Олег Данченко, Сергій Булеца, Ахмед Алібеков, Юрій Тлумак, Максим Лунев, Крістіан, Абдулла Абдуллаєв, Данило Алефіренко, Владислав Кабаєв, Олександр Гладкий.

Нагадаємо зовсім недавно «Зарю» очолив тренер з Нідерландів.

Петро Приходько
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Зоря

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