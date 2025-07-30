Зоря втрачає кадри за лічені дні до старту УПЛ
Команда повернулась зі зборів з втратами
близько 4 годин тому
Фото - ФК Зоря
Захисник Зорі Роман Вантух та півзахисник Деян Попара не будуть доступними тренерському штабу на старті УПЛ, повідомляє Sport.ua.
Пошкодження в провідних футболістів Зорі виявилися серйознішими, ніж очікувалося.
Очікується, що Вантух пропустить два стартових матчі Зорі проти ЛНЗ (2 серпня) та Кудрівки (11 серпня). Попара зможе повернутись в загальну групу лише після вересневої міжнародної паузи на збірні.
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