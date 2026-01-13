Павло Василенко

Зоря відмовилася продавати свого правого вінгера Артема Слесаря до чеської Карвіни. Причиною стала фінансова сторона питання – запропоновані 1,5 мільйона євро не задовольнили власника луганського клубу Євгена Геллєра.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі «BurBuzz», президент чорно-білих переконаний, що потенціал ігрока оцінюється значно вище. У клубі не готові розлучатися з перспективним футболістом за суму, яка, на думку керівництва, не відповідає його реальній вартості.

У поточному сезоні Слесар провів за Зорю 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами та двома результативними передачами. Контракт вінгера з луганським клубом діє до 30 червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, його трансферна вартість становить 600 тисяч євро.