Зоря вийшла з відпустки. В Україні Скрипник не працюватиме з командою
Луганці поки залишаються без свого головного тренера
близько 2 годин тому
Луганська Зоря вийшла з відпустки та розпочала підготовку до сезону 2025/2026. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перші кілька днів команда працюватиме в Києві. Вже 22 червня вирушить на закордонні збори до Словенії.
Під час зборів планується проведення дворазових тренувань. Також передбачено 6 – 7 контрольних матчів.
Найближчим суперником луганців стане єреванський Ноа. Це чемпіон і володар Кубка Вірменії сезону-2024/25.
Головний тренер Віктор Скрипник і легіонери приєднаються до команди вже безпосередньо в Словенії. Базова дата старту нового сезону призначена на 2 серпня.
Нагадаємо, Скрипник знову очолив Зорю цього червня. Це вже другий прихід фахівця на посаду головного тренера команди.