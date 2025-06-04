Зоря визначилась з планами на літні збори

Команда пішла у відпустку 

1 день тому

XSport image preview

20 червня Зоря розпочне підготовку до нового сезону УПЛ, повідомляє Sport.ua.

Младен Бартулович продовжує виконувати обов'язки головного тренера Зорі. Після двох днів медогляду команда вирушить на збори в Словенію.

Сам Бартулович зараз перебуває в Хорватії на фоні чуток про можливу зміну тренера в Зорі.

Зоря в кампанії 2024/25 посіла сьоме місце в УПЛ, набравши 40 очок після 30 турів.

Визначення першого фіналіста Ліги націй і бронзового призера чемпіонату України. Що подивитися 4 червня?

Поділитись

ЗоряНовини СпортуУПЛ - Українська Прем'єр-ЛігаЗоряМладен Бартулович