Зоря визначилась з планами на літні збори
Команда пішла у відпустку
1 день тому
20 червня Зоря розпочне підготовку до нового сезону УПЛ, повідомляє Sport.ua.
Младен Бартулович продовжує виконувати обов'язки головного тренера Зорі. Після двох днів медогляду команда вирушить на збори в Словенію.
Сам Бартулович зараз перебуває в Хорватії на фоні чуток про можливу зміну тренера в Зорі.
Зоря в кампанії 2024/25 посіла сьоме місце в УПЛ, набравши 40 очок після 30 турів.
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