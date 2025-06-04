Зоря визначилась з планами на літні збори

20 червня Зоря розпочне підготовку до нового сезону УПЛ, повідомляє Sport.ua.

Младен Бартулович продовжує виконувати обов'язки головного тренера Зорі. Після двох днів медогляду команда вирушить на збори в Словенію.

Сам Бартулович зараз перебуває в Хорватії на фоні чуток про можливу зміну тренера в Зорі.

Зоря в кампанії 2024/25 посіла сьоме місце в УПЛ, набравши 40 очок після 30 турів.

Визначення першого фіналіста Ліги націй і бронзового призера чемпіонату України. Що подивитися 4 червня?