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«Зоря» з новим тренером почне передсезонний збір в Польщі
Тренування команди почнуться в передмісті Варшави
Луганська «Зоря» відправиться на передсезонний збір в Польщі 29 - го червня, повідомляє прес - служба луганчан.
Збір пройде в передмісті Варшави. Кількість суперників «Зорі» під час спарингів поки невідомо.
«Зоря» почне свій шлях в єврокубках з третього раунду Ліги конференцій, суперник поки невідомий.
Нагадаємо, сьогодні «Зарю» очолив новий тренер з Нідерландів.
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