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«Зоря» з новим тренером почне передсезонний збір в Польщі

Тренування команди почнуться в передмісті Варшави
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:31
«Зоря» з новим тренером почне передсезонний збір в Польщі

Луганська «Зоря» відправиться на передсезонний збір в Польщі 29 - го червня, повідомляє прес - служба луганчан.

Збір пройде в передмісті Варшави. Кількість суперників «Зорі» під час спарингів поки невідомо.

«Зоря» почне свій шлях в єврокубках з третього раунду Ліги конференцій, суперник поки невідомий.

Нагадаємо, сьогодні «Зарю» очолив новий тренер з Нідерландів.

Петро Приходько
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