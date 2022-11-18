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«Зоря» забила 4 м'ячі протягом 15 хвилин і розгромила «Олександрію»

Команда з Луганська займає третє місце в УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 листопада 15:19
«Зоря» забила 4 м'ячі протягом 15 хвилин і розгромила «Олександрію»

«Зоря» розгромила «Олександрію» в матчі 14-го туру Української прем'єр-ліги.

У першому таймі команди м'ячів не забивали. У другому «Зоря» провела ударну 15-хвилинку, в ході якої відзначилася цілих чотири рази. «Олександрія» на це зуміла відповісти тільки голом престижу у виконанні Рибалки.

У турнірній таблиці «Зоря» посідає третє місце, випереджаючи на три очки «Динамо», проте кияни свій матч 14-го туру зіграють 21 листопада. «Олександрія» з 23 балами знаходиться на п'ятій позиції.

УПЛ. 14-й тур

«Зоря» – «Олександрія» 4: 1 (0: 0)

Голи: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 — Рибалка, 78

Попередження: Володимир Бражко 22, Ігор Кірюханцев 50, Арсеній Батагов 59, Максим Дячук 90.

Сергій Остапенко
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Зоря Олександрія

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