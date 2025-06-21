Зоря оголосила про перехід боснійського захисника Андрія Яніча, повідомляє офіційний сайт клубу.

Андрія розпочав свою кар’єру в клубі Звєзда за який відіграв на позиції центрального захисника загалом 130 поєдинків (враховуючі матчі за U-19 та U-17 клубу), забив 15-ть голів та віддав 2 гольові передачі.

В тому числі, приймав участь у складі Звєзди в Юнацькій Лізі Чемпіонів, зігравши 2 зустрічі.

Останні два сезони грав за боснійський Раднік - 52 гри, 6 голів та 1 передача.

У сезоні 2024/25, що завершився, Зоря набрала 40 очок і посіла сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Зоря сформувала штаб, який допомагатиме Скрипнику.