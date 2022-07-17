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Зозуля: «Передали хлопцям на передок мотоцикл. Вони були в захваті – вже передали 20-30 штук»

Колишній футболіст збірної України – про допомогу нашим військовим
Футбол Українські легіонери
12:46
Зозуля: «Передали хлопцям на передок мотоцикл. Вони були в захваті – вже передали 20-30 штук»

Колишній гравець «Дніпра» і збірної України Роман Зозуля розповів про те, як зараз допомагає нашим військовим, які винищують орків:

«Приходить заявка від хлопців, ми дивимося, що можемо зробити. Швидкі завжди потрібні, коли така війна і багато поранених. Зараз найголовніше – це дрони, щоб наводити артилерію.

Якось хлопці у фонді кажуть: «В Америці і НАТО в усіх є мотоцикли. Ще ніхто такого в Україні не робив, будемо перші». Спробували, дали один хлопцям на передок. Вони були у захваті. І пішло - вже більше 20-30 штук передали.

Знайшли людей у Дніпрі, хто буде ремонтувати і фарбувати мотоцикли, якщо беремо б/у. Ми зараз нові купуємо, фарбуємо, даємо кожному ім’я і віддаємо хлопцям. Останній мотоцикл ми передали Тарасу Тополі з гурту «Антитіла».

Зараз робимо новий проєкт. Наприклад, йдуть бої, когось поранено, а швидкій дуже важко дістатися того місця. Тим більше її можуть накрити під час бойових дій. Тому треба щось таке, щоб могло приїхати, забрати і поїхати. Такі квадроцикли є на озброєнні в Європі і НАТО.

Він заїжджає туди, де йдуть бої, пораненого кладуть на спеціальний причеп, і квадроцикл від’їжджає з-під боїв, доїжджає до швидкої, хлопця перекладають туди і він знову їде. Такого в Україні ще немає - ми знову перші. Але не можемо ніяк запустити цей проєкт – трохи не вистачає грошей.

Ми у фонді придумали шити красиві футболки - «Народна армія». Всі гроші від продажу йдуть на хлопців. Якщо комусь цікаво, то заходьте і купуйте».

Нагадаємо, Ярослав Амосов розповідав про один тип людей, які приїхали в Ірпінь відразу ж після завершення бойових дій.

Джерело: ua.tribuna.com/ Сергій Лук'яненко
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