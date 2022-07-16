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Амосов: «Тут все закінчилося, а він приїхав, берет надягнув. Дивишся і думаєш: «Ти що, кінчений?»

Чемпіон Bellator – про те, як люди намагалися додати собі популярності
ММА
19:54
Амосов: «Тут все закінчилося, а він приїхав, берет надягнув. Дивишся і думаєш: «Ти що, кінчений?»

Український чемпіон Bellator Ярослав Амосов розповів про один тип людей, які приїжджали в Ірпінь після закінчення там бойових дій:

Про людей, які користуються війною для популярності

На таких дивитися – це іспанська сором. Коли ти дивишся, як людина, коли все закінчилося, приїхала, фотографується зі зброєю, просто тигр нереальний. А ти знаєш його історію, де він був: поїхав десь, його трусило. А коли все закінчилося, то берет надягнув. Ти на нього дивишся і думаєш: «Ти що, кінчений?»

Тут всі, навпаки, пороздягалися (зняли форму), а ці поприїжджали.

У мене є в телефоні купа фотографій цікавих, які можна було б запостити. Але мені соромно. Виставити якісь фотографії біля розбитої техніки – в цій техніці згорів хтось. І, походу, багато хто не бачить, що не завжди ця техніка чужа. Мені здається, що багато хто фотографуються біля своєї техніки згорілої.

Мені попалася фотографія, коли дівчина волосся поправляє біля цієї техніки. Я просто не розумію такого. Там, швидше за все, люди повмирали. Але багато хто цього не розуміють. Вони були десь далеко – навіть цього не чули і не бачили.

Вони сюди повернулися, тут вже відносно встигли поприбирати: поприбирали тих людей, які тут валялися, поприбирали тих собак, які тут просто лежали, гілки.

Тут неможливо було проїхати – за вечір два колеса пробив. І це я не дуже й їздив. Тут таке було ... ви просто не розумієте.

Ми з хлопцем одним у волонтерів брали хліб. Пам'ятаю, він тоді свіжий був, теплий. Коли ми під'їжджали, люди виходили з підвалів, ми запитували чи потрібен їм хліб. Вони були в шоці, починали плакати, брали цей хліб, плакали, нас обіймали, цілували.

Мені настільки було важко це переживати ... я просто під'їжджав, питав чи потрібен хліб – віддавав, включав передачу і їхав. Я думав, що краще вчиню ось так от некрасиво, але не можу просто дивитися на те, як людина бере хліб в руки і починає плакати.

Також в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ Амосов розповів, що йому писали з росії і пропонували виїхати в москву.

Сергій Лук'яненко
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